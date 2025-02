Iscrizioni scolastiche, l'istituto Checchi ancora in aumento: 251 i prossimi studenti

Boom di iscrizioni per l’istituto superiore “Arturo Checchi” di Fucecchio. I dati relativi all’anno scolastico 2025/2026 vanno a confermare l’aumento che già nell’anno in corso ha visto un incremento degli iscritti del 25%. I numeri parlano chiaro: sono 251 i nuovi ingressi a fronte dei 213 del febbraio scorso (+18%) e ai 170 del 2023. Gli aumenti maggiori, che vanno a confermare il trend nazionale e regionale, interessano il liceo, scientifico e linguistico, che hanno quasi raddoppiato gli iscritti, mentre si sono mantenuti stabili gli indirizzi tecnici (Amministrazione, finanza e marketing, Relazioni internazionali per il marketing e Articolazione calzatura e moda) e professionali (Industria e artigianato per il Made in Italy e Manutenzione e assistenza tecnica).

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – spiega la dirigente scolastica Genny Pellitteri -, che a mio avviso potrebbe essere dovuto a due fattori principali. In primis la maggior stabilità del corpo docente, con l’incremento di insegnanti di ruolo che ha dato sicurezza alle famiglie. Dall’altra la novità del modello didattico DADA (Didattica Ambienti Di Apprendimento), che rappresenta una totale innovazione pedagogico–didattica consentendo ai ragazzi di muoversi tra le aule e fare dunque lezione all’interno di classi tematiche, credo sia stata molto apprezzata”.

“Un trend che testimonia l’efficienza del nostro sistema scolastico – prosegue la sindaca Emma Donnini –. L’incremento degli ultimi due anni conferma che l’offerta del nostro istituto è sempre più apprezzata, a dimostrazione dell’ottimo lavoro portato avanti dalla dirigente scolastica e dal corpo docente”.

Fonte: Comune di Fucecchio