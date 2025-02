La Viamaestra dell’amore: il Centro Commerciale Naturale di Poggibonsi dedica un gioco a San Valentino

Spente le luci del Natale, quasi alla fine dei saldi di fine stagione, Viamaestra Centro Commerciale Naturale non si ferma e popone un gioco dedicato all’amore ed all’imminente festa di San Valentino.

Da qualche giorno sulle vetrine dei negozi, aderenti al CCN, sono comparse delle locandine rosa che invitano ad acquistare per avere in cambio un biglietto del gioco LA VIA MAESTRA DELL’AMORE, che mette in palio tre momenti conviviali per due in locali del centro. Un gioco semplice che coniuga l’aspetto commerciale alla voglia di premiare la fedeltà dei clienti che acquistano nel centro della nostra città.

“Il Natale ci ha dato tanta visibilità e tante persone hanno visitato ed acquistato nei nostri negozi, ma sappiamo che ci sono ancora tante opportunità da cogliere per valorizzare il nostro centro” dichiara Martelli Laura, presidente di Viamaestra “Con questo gioco semplice, vogliamo far conoscere tre delle nostre attività di somministrazione, ma soprattutto consolidare l’immagine di un centro commerciale naturale che lavora e si impegna per la nostra città”

Molte le attività coinvolte, dall’abbigliamento, agli accessori, ma anche oggettistica e cibo, per acquistare ancora a prezzo di saldo, cercando di strizzare l’occhio alla fortuna per ricevere il biglietto vincente. L’estrazione delle due cene, all’Osteria Ventitrè e all’Osteria Bazzino, o del brunch, presso Frangipane Dessert, si terrà sabato 15 febbraio alle ore 12,30 in diretta sui canali Facebook ed Instagram di Viamaestra Centro Commerciale Naturale.

Fonte: Associazione Via Maestra Centro Commerciale Naturale