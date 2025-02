L'assessore liutaio per un giorno: l'esperienza di Giorgio a Firenze

"Un lavoro affascinante quello del liutaio. È veramente stimolante capire come dal legno grezzo possa nascere la musica". Lo ha detto l'assessore del Comune di Firenze Andrea Giorgio, nel corso del secondo "giorno in bottega" di Confartigianato Imprese Firenze, stamani presso il Liutaio e Archettaio Tommaso Pedani, giovane artigano ma già in attività da 10 anni. "Bisogna riconoscere che esistono delle tradizioni e un mondo dell'artigianato, che si rinnova e che tramanda agli altri. Vogliamo raccontare la città attraverso le botteghe", ha aggiunto Giorgio che si è cimentato nelle operazioni di base per creare "la musica dal legno". "L'obiettivo è far capire il valore dell'artigianato e far capire quanto opportunità di lavoro ci sono per i giovani grazie all'artigianato", ha spiegato la presidente di Confartigianato Imprese Firenze, Serena Vavolo. Secondo un rapporto di Confartigianato, a Firenze sono oltre 70 le imprese, per lo più artigiane, attive nel settore e raggiungono in media i 17 anni di attività. Da giovane artigiano, Tommaso Pedani ha riferito che "molti giovani dopo la maturità sono interessati a questo lavoro". "E noi faremo degli open day in bottega", ha annunciato Vavolo per Confartigianato.

Fonte: Ufficio stampa