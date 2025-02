Maltempo Toscana, codice arancione per rischio idrogeologico e temporali forti esteso a tutto il 13 febbraio

Prosegue l’instabilità con temporali e piogge che insisteranno sulla Toscana anche domani, giovedì 13 febbraio, in modo particolare nelle aree di sud-ovest, isole incluse. La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice arancione, per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, a tutta la giornata di domani, sempre lungo la costa a sud di Livorno e le isole. Prolungato a tutto domani anche il codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore limitatamente alle zone più interne.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo