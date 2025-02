Montespertoli di tutti: "Scompare palestra nel Polo scolastico 0-11 di Montagnana. Sport componente essenziale"

L’Amministrazione Comunale di Montespertoli continua a dimostrare una gestione discutibile delle risorse pubbliche e delle infrastrutture sportive. Nel progetto originale del Polo scolastico 0-11 di Montagnana era prevista infatti una palestra, un elemento fondamentale per garantire spazi adeguati all’attività fisica degli studenti. Tuttavia, all’improvviso, questa palestra è scomparsa dal progetto ed è riapparsa in tutt’altra localizzazione, nella zona sportiva di Molino del Ponte.

Questa scelta solleva interrogativi pesanti: perché privare una scuola di un’infrastruttura essenziale e spostarla in un’area dove l’accesso sarà a pagamento? Perché l’amministrazione continua a favorire impianti sportivi destinati solo all'attività extra-scolastica, mentre le palestre scolastiche cadono a pezzi?

La palestra della frazione di Baccaiano è in condizioni pessime: necessita da anni di interventi di manutenzione straordinaria, inclusa la posa di isolante per la controsoffittatura, con costi di manutenzione esorbitanti e un degrado evidente. Anche la palestra delle scuole medie, nonostante la manutenzione della copertura (prevista ma ancora non effettuata), rimarrà comunque fatiscente senza un intervento edilizio strutturato e organico.

E mentre gli studenti sono costretti a fare educazione fisica in spazi inadeguati, l’Amministrazione preferisce destinare fondi pubblici a una nuova struttura che non sarà fruibile durante l’orario scolastico dai ragazzi di Montespertoli. In particolare, la palestra della scuola media Renato Fucini è l'unica che sarà realmente utilizzata da tutti gli studenti di Montespertoli, sia delle frazioni che del capoluogo. Trascurare questa struttura significa penalizzare l’intera comunità scolastica.

Lo sport a scuola non è solo un’attività ricreativa, ma una componente essenziale del percorso educativo. Garantire spazi adeguati per l’educazione fisica favorisce non solo lo sviluppo fisico degli studenti, ma anche il loro benessere psicologico, la socializzazione e l'inclusione. Privare le scuole di infrastrutture adeguate significa ridurre opportunità fondamentali per la crescita equilibrata dei ragazzi.

Riteniamo che la scelta giusta sia investire in primis nella palestra delle scuole medie. In questo modo si potrebbe realizzare un impianto moderno e sicuro con accesso al mattino per gli studenti e al pomeriggio per le società sportive, garantendo a tutta la comunità un vero spazio sportivo pubblico.

Montespertoli ha bisogno di investimenti che rispondano alle reali necessità dei cittadini, valorizzando lo sport come parte integrante della formazione dei nostri ragazzi.

MONTESPERTOLI DI TUTTI

