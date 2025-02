Morte Duccio Dini, ridotte le condanne per i 3 imputati

La Corte d'Assise d'Appello di Firenze ha ridotto le condanne per tre imputati nel processo d'appello ter per l'omicidio di Duccio Dini, il 29enne fiorentino travolto e ucciso durante un inseguimento tra clan rom il 10 giugno 2018.

Le nuove pene sono state rideterminate in 18 anni e 2 mesi per Kjamuran Amet e in 18 anni per Dehran Mustafa e Antonio Mustafa. Inoltre, il procedimento nei confronti di Remzi Amet è stato dichiarato estinto a causa del suo decesso avvenuto nelle scorse settimane.

Questo processo è stato necessario dopo l'annullamento delle precedenti condanne da parte della Cassazione nel giugno scorso, limitatamente al ricalcolo delle pene per gli imputati.