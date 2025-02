Palestre: 1,7 milioni dal Pnrr per le scuole Busoni e Vanghetti

Una delle novità annunciate nella conferenza di fine anno del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, riguarda l'intervento di ristrutturazione a sostegno delle palestre delle scuole secondarie di primo grado 'Busoni' in via Sanzio e 'Vanghetti' in via Liguria . I fondi derivano da bandi Pnrr , Missione 4 – Istruzione e ricerca, nei quali il ministero è arrivato fino ai progetti empolesi, scorrendo in graduatoria, e adeguando gli importi richiesti nel 2022 considerati gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dell'energia.

I PROGETTI - La palestra di via Liguria, realizzata nel 1990, aveva bisogno di un intervento rapido sulla copertura. Considerato che in prima battuta il progetto candidato per i bandi Pnrr non era stato accolto, l'allora amministrazione comunale aveva deciso di investire risorse proprie per 200mila euro. Con l'arrivo dei fondi, verranno effettuati lavori come da progetto sull'adeguamento sismico, l'efficientamento energetico e gli infissi. Le risorse che servivano per la copertura potranno andare verso la sostituzione del pavimento dell'area da gioco, l'inserimento di un allarme anti-intrusione, il rifacimento delle coperture per gli spogliatoi, la sistemazione dell'acustica così da permettere di svolgere altre attività scolastiche e l'acquisto di arredi sportivi. Per le Vanghetti l'amministrazione sta affidando la progettazione dell'intervento.

Per quanto riguarda la palestra inserita nel polo scolastico di via Sanzio, la progettazione era stata già finanziata nel 2023 con fondi ministeriali. Gli interventi riguardano l'adeguamento sismico, l'efficientamento energetico, il rifacimento della copertura per due sale, con una struttura in legno lamellare a vista per il soffitto, il rifacimento degli impianti e la riqualificazione di corridoi e spogliatoi. La progettazione adesso è verso la conclusione.