'Mi è scappato il morto', il nuovo spettacolo in arrivo al teatro Shalom

Arriva domenica 16 febbraio al teatro Shalom il nuovo spettacolo tetrale 'Mi è scappato il morto'.

TRAMA:

In un appartamento, utilizzato per redditizi affitti brevi a coppie anche clandestina, il proprietario delle mura Nico sta illustrando al suo nuovo ospite tutte le caratteristiche che rendono il luogo affascinante, compresa la recente e curatissima ristrutturazione.

Il futuro inquilino - che non sembra comprendere la lingua italiana - è molto distratto, visto che da lì a poco

dovrà incontrarsi con la fascinosa Emilie. E l'apparente normalità del racconto può anche arrestarsi qui, perché improvvisamente l'ospite ha un malore e sembra morto. Nico va nel panico più totale ed Emilie suona alla porta. L'avvenente francesina, con buona parlantina italiana, è desiderosa di conoscere il suo spasimante – è un appuntamento al buio - e di conseguenza possiamo immediatamente dare inizio alla catena di equivoci e di incidenti, ma non senza aver prima coinvolto la vittima innocente di tutta la commedia - perché c'è sempre qualcuno che avrebbe preferito farsi gli affari propri, ma sentimenti nobili, come l'amicizia, si frappongono a questo legittimo desiderio.

Il disperato Nico chiede soccorso all'amico Boris e da qui la discesa nel baratro (della risata, ma solo per chi assiste) è senza ritorno.

Una commedia brillante, dai ritmi molto serrati, con equivoci e gag che conducono sulle orme di un morto che continua a scappare, quasi come se fosse vivo. Tra sotterfugi, situazioni imprevedibili, scambi di identità e ansia fisica, derivata dal sincronismo tra testo e movimento scenico, i protagonisti si abbandonano a desideri, sentimenti e gelosie. Un divertimento teatrale che non nasconde altri messaggi, ogni tanto ci vuole anche questo, e che riesce sempre a mantenere viva l’attenzione e la risata del pubblico (comodamente seduto in poltrona) per tutta la sua durata. Particolarmente indicata per chi entra in sala con i propri pensieri e desidera evaderne, almeno per tutto il tempo dello spettacolo.

