Spettacolo e cultura gratis per gli under30 grazie al progetto di Unicoop Firenze e Teatri di Pistoia

Una nuova opportunità culturale dedicata ai giovani tra i 18 e i 29 anni grazie al supporto di Unicoop Firenze e la collaborazione di Teatri di Pistoia. Venerdì 21 Febbraio, alle ore 19, al Teatro Manzoni, i giovani Under 30 potranno assistere gratuitamente alla prova generale del nuovo spettacolo di Federico Tiezzi, “Fedra” di Jean Racine, prodotto da Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale, Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale e Compagnia Lombardi-Tiezzi. Lo spettacolo andrà in scena, in prima regionale, sabato 22 e domenica 23 febbraio al Teatro Manzoni.

Lo spettacolo:

Jean Racine scrive la tragedia nel 1677, sulla base dell’Ippolito di Euripide e della Fedra di Seneca: e questa Fedra pur imbevuta di giansenismo e di filosofia morale, diverrà nei secoli il più grande testo sulla passione erotica che il teatro abbia mai prodotto. Nel palazzo reale di Trezene, in una Grecia mentale e onirica, all’interno di una stanza della stessa reggia simile a una camera di tortura, Fedra si dibatte nella morsa di una passione tanto irrefrenabile quanto impossibile: ama il figliastro Ippolito, figlio di primo letto del marito Teseo. Non ricambiata nella passione, Fedra calunnia Ippolito di un tentativo di stupro. Il ritorno di Teseo sarà il segnale di un inesorabile tracollo, che farà precipitare gli eventi verso la tragedia.

Con questo dramma borghese, ambientato in una Grecia di cui restano solo rovine, quasi un Ibsen ante-litteram, venato di umori freudiani, Federico Tiezzi torna al mito classico, dopo aver affrontato negli anni le tragedie di Sofocle (Antigone) ed Euripide (Ifigenia in Aulide e Medea). E vi torna insistendo sull’indagine dei personaggi, le loro trasformazioni sotto la forza di un desiderio che si trasforma in colpa e in peccato, spingendosi alla suggestione di una vera e propria seduta psicanalitica.

Il progetto Under 30:

L’appuntamento del 21 febbraio rientra nell’ambito del progetto Under 30 avviato da Unicoop Firenze dal 2023 per offrire ai giovani dai 18 ai 30 anni (da compiere) la possibilità di partecipare a mostre, spettacoli e concerti con biglietto scontato o gratuito. Si amplia così l’impegno di Unicoop Firenze per facilitare l’accesso alla cultura dei più giovani attraverso il progetto Under 30 che, dal suo avvio, ha visto una grande adesione di pubblico: dal 2023 ad oggi, gli eventi Under 30 hanno registrato oltre 7.100 iscritti, per un totale di 130 spettacoli. Tra gli eventi più partecipati le prove aperte del Teatro del Maggio Musicale, gli eventi organizzati con Palazzo Strozzi e l’Accademia della Crusca e il Lucca Comics.

Seconda tappa della collaborazione con Teatri di Pistoia è quella del 12 aprile che vede la possibilità di partecipare alle prove generali del “Don Giovanni” di Mozart, con Daniele Giorgi e l'Orchestra Leonore, in un allestimento in forma semiscenica a cura di Roberto Valerio, che andrà in scena per tutto il pubblico il 13 aprile.

Fonte: Ufficio Stampa - Unicoop Firenze

