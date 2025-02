Tenta di fuggire nel bosco con la droga, un arresto alle Cerbaie

Un inseguimento a piedi nei boschi delle Cerbaie ha portato all'arresto di un 40enne, trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Si tratta dell'esito di un'operazione di controllo del territorio, svolta dalla guardia di finanza di San Miniato a Orentano nel comune di Castelfranco di Sotto, che ha visto l'identificazione di 16 soggetti nella zona delle Cerbaie. Durante il servizio straordinario i militari hanno notato movimenti nel bosco, lanciandosi all'inseguimento dell'uomo sospettato a piedi.

Una volta bloccato è stato trovato in possesso di 29 dosi, tra hashish e cocaina, che una volta vendute avrebbero fruttato circa mille euro. Nella successiva perquisizione domiciliare presso l'abitazione del soggetto, situata nelle stesse campagne, i militari hanno rinvenuto sostanze da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi, un coltello dalla lama di 15 centimetri, 4 cellulari e una tessera sanitaria risultata rubata a un soggetto della zona. L'uomo, 40 anni di nazionalità marocchina, è stato giudicato con rito direttissimo e sottoposto ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Già gravato da precedenti penali specifici il 40enne è risultato anche inottemperante ad un ordine di espulsione dal territorio nazionale, non eseguito dal 2015. Scattata la denuncia per il proprietario della casa dove il 40enne era domiciliato, un italiano di 67 anni, per il reato di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio nazionale di uno straniero irregolare.

