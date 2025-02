TM Wagen Suzuki celebra 4 anni di successi ad Empoli con '4x4': 4 giorni di occasioni straordinarie

TM Wagen Suzuki, la concessionaria di riferimento per gli amanti delle auto, celebra i suoi 4 anni di presenza a Empoli con un evento imperdibile nella sede di Sovigliana, pensato per tutti coloro che sono alla ricerca di occasioni uniche nel mondo dell'automotive.

Dal 14 al 17 febbraio, la sede di TM Wagen ad Empoli ospiterà "4x4", quattro giornate di offerte esclusive e vantaggi imperdibili, con 40 vetture messe a disposizione al prezzo di costo, test drive gratuiti e la possibilità di iniziare a pagare da aprile.

Il programma dell'evento:

14 febbraio: Inaugurazione della nuova sede Suzuki di Empoli, con un evento su invito e l'inizio delle promozioni. Un'opportunità per scoprire le offerte riservate ai nostri clienti più affezionati.

15 febbraio: Giornata speciale dedicata alle famiglie. Attività pensate per tutti, con intrattenimento per i più piccoli, animazione e truccabimbi, mentre gli adulti potranno approfittare delle incredibili promozioni in corso.

16 febbraio: Una giornata dedicata ai neopatentati, con sconti esclusivi e un'estrazione sui social il 18 febbraio. In palio, un abbonamento di 4 mesi alla palestra The New Infinity Fitness di Empoli.

17 febbraio: Ultimo giorno delle promozioni per neopatentati, con la possibilità di approfittare degli sconti esclusivi per chi ha conseguito la patente da poco.

Vantaggi esclusivi per tutti i clienti:

40 vetture al prezzo di costo Test drive gratuiti Inizio pagamento da aprile



Questa è l'opportunità di approfittare delle offerte migliori dell'anno, con vantaggi che renderanno l'acquisto della tua prossima auto davvero conveniente.

VIA LEONARDO DA VINCI 341

SOVIGLIANA, VINCI (FI)

0571 543950

www.tmwagen.com