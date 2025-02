Castelfiorentino, al via la Be.Go. Music Academy con il maestro Diego Calvetti

Dopo tre edizioni, ed in virtù di un successo di iscrizioni e coinvolgimento mediatico a livello nazionale nel settore musicale e discografico, la BE.GO. Music Academy rinnova l’appuntamento per una quarta edizione piena di sorprese e cambiamenti che si terrà dal 29 maggio al 1° giugno al Teatro del Popolo di Castelfiorentino (FI).

L’Accademia, ideata e guidata dal Maestro Diego Calvetti, produttore musicale, autore, manager e direttore d’orchestra, attualmente impegnato sul palco dell’Orchestra della 75esima edizione del Festival di Sanremo, è rivolta ad una nuova generazione di autori di canzoni e artisti che prevede percorsi di formazione, masterclass ed esibizioni davanti ai migliori professionisti del settore discografico/musicale. Prevista anche, come nelle scorse edizioni, l’assegnazione di borse di studio. Per maggiori info: www.begomusicacademy.it

Gli artisti che si iscriveranno potranno partecipare alle masterclass ed esibirsi davanti a circa 30 professionisti del settore discografico/musicale di altissimo profilo, scelti con l’obiettivo di fornire ai partecipanti un parterre che possa rappresentare, in modo completo e ricercato, tutti gli ambiti della musica. Oltre ad essere docenti delle masterclass in programma, i professionisti ascolteranno, commenteranno e forniranno in tempo reale preziosi consigli ai partecipanti che si esibiranno sul palco del Teatro, mettendo a disposizione tutta la loro esperienza nel mondo musicale per permettere agli iscritti di costruire un proprio bagaglio di conoscenza necessario a creare un futuro più solido e concreto nella musica.

Queste alcune masterclass che si sono tenute nelle scorse edizioni: “Scrivere Canzoni”; Edizioni Musicali e Sync Licensing”; “Discografia e Management”; “Promozione e Comunicazione radio, tv e stampa”; “Scrivere Canzoni”; “Produzione Musicale”; “Immagine, contenuti video e social”, “Digital e Spotify” e “Il miglior approccio al Live”.

In passato, sono stati ospiti dell’Accademia Alex Britti, Ermal Meta, Noemi, Paola Turci, Piero Perlù, Kekko dei Modà, Marco Masini, Il Tre, Joan Thiele, Emma Nolde, Legno, Alberto Bianco e Postino, grandi artisti della musica italiana, ma anche cantautori della nuova generazione, che hanno condiviso la propria esperienza attraverso una chiacchierata con i partecipanti, che hanno avuto la possibilità di interagire facendo domande.

“In questi giorni – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – il maestro Diego Calvetti è impegnato al Festival di Sanremo, ma stiamo già lavorando insieme per la prossima edizione della Be.Go. Music Academy, che il maestro Calvetti ha ideato e fortemente voluto a Castelfiorentino per valorizzare giovani talenti musicali, offrendo loro una vetrina e un’opportunità imperdibile di confronto e di interazione con i grandi artisti. Un appuntamento dunque, di alto profilo, che conferma il ruolo di presidio culturale di eccellenza del nostro Teatro del Popolo”

