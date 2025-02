'Cèramica' cambia: sarà a Natale spalmata su tre weekend

Il mandato del sindaco Simone Londi inizia con una piccola grande rivoluzione per Montelupo Fiorentino: il cambio di data e di format della manifestazione iconica della città. Dopo oltre trent'anni, Cèramica si terrà a dicembre anziché a giugno, articolandosi su tre weekend consecutivi:

6 – 7 – 8 dicembre

12 – 13 – 14 dicembre

19 – 20 – 21 dicembre

In uno di questi - ancora da definire - sarà organizzata la mostra mercato.

Si tratterà di un'edizione speciale, concepita come un esperimento per testare un nuovo formato della manifestazione. Un'operazione già adottata da numerosi festival nazionali, volta a valorizzare ulteriormente un evento che negli anni ha consolidato il suo ruolo di riferimento per l'arte ceramica e l'artigianato.

Un nuovo modello per una manifestazione in evoluzione

L'obiettivo di questa trasformazione è ampliare la portata della manifestazione, integrandola con il programma degli eventi natalizi.

L’idea è quella di fare economie di scala rafforzando sia Cèramica che gli appuntamenti di Natale, costruendo un evento nuovo, con peculiarità legate a Montelupo, che sia attrattivo per un pubblico ampio a livello nazionale e che possa mettersi in relazione con i grandi eventi già presenti in quel periodo sul territorio in modo da creare sinergie.

«"Si è sempre fatto così" non è un concetto che mi appartiene. Credo che in alcuni momenti sia necessario osare, prendere strade nuove, sperimentare. Negli anni è stato fatto un grande lavoro per accrescere la qualità di Cèramica. Un lavoro che rischia di non essere adeguatamente valorizzato in soli tre giorni. Le risorse economiche, tuttavia, non ci consentivano di tornare a una versione estesa come nei primi anni della manifestazione. Da qui l’idea di ripensarla completamente, a partire dalla data. Molti degli ingredienti rimarranno gli stessi: mostre, dimostrazioni, installazioni artistiche, animazione e anche la mostra mercato, ma saranno proposti in una chiave diversa. Quella del 2025 sarà un’edizione speciale, un esperimento sulla base del quale faremo le nostre valutazioni per il futuro», spiega il sindaco Simone Londi.

Un'opportunità per Montelupo e il suo tessuto economico e culturale

Oltre alla volontà di sperimentare un nuovo format, "Christmas Edition" punta anche a rafforzare il legame tra la manifestazione e il contesto cittadino, sostenendo il commercio locale e favorendo una maggiore propensione all'acquisto, con un impatto positivo anche sui produttori di ceramica.

Lo spostamento della manifestazione consentirà inoltre una migliore programmazione delle mostre e dei progetti artistici in relazione al calendario culturale regionale, con un'organizzazione più strutturata e funzionale.

In questa nuova prospettiva è stato ritenuto importante testare anche l’opinione degli espositori della mostra mercato, attraverso un sondaggio finalizzato a comprendere la loro disponibilità e raccogliere feedback utili per la nuova formula.

Cèramica 2025, arrivando a conclusione dell’anno, sarà anche un momento di restituzione della programmazione culturale cittadina, offrendo al pubblico una panoramica delle attività artistiche e artigianali che caratterizzano Montelupo Fiorentino.

La scelta si inserisce anche nel più ampio obiettivo dell’amministrazione comunale di rivitalizzare il centro cittadino, nel periodo natalizio per attirare visitatori e turisti, consolidando Montelupo come punto di riferimento per la ceramica e l'arte artigiana. Ciò nell’ambito di un percorso molto articolato che caratterizzerà i prossimi anni.

«Immagino che una delle preoccupazione dei cittadini e dei commercianti possa essere l’animazione del centro cittadino nel periodo estivo. Stiamo lavorando anche in questa direzione. L’estate a Montelupo è decisamente ricca di iniziative sia proposte dall’amministrazione, sia dai commercianti, che dalle associazioni. L’idea è quella di fare tesoro di questo patrimonio, valorizzando le singole iniziative in un programma complessivo», spiega l’assessora alla cultura Aglaia Viviani.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa