Buongiorno oggi ringrazio Fabrizio, che ogni tanto cucina dei dolci insieme ai suoi bambini e anche se i loro "Capolavori" come li chiamano loro non sono molto belli da vedere sono sempre buoni da mangiare! e questi dolcetti al limone con crema di mandorle sono ottimi non solo per colazione ma anche per degli spuntini durante la giornata!

Fabrizio ha preso questa ricetta da una rivista di cucina di sua moglie.

Dolcetti di limone con crema di mandorle

Ingrediente per 4 dolcetti o uno stampo grande per plumcake

Per l’impasto

200 gr di farina integrale

100 gr di latte intero

2 o 3 cucchiai di miele

2 uova

1 limone

½ bustina di lievito per dolci

Per il topping:

3 cucchiai di crema di mandorle

1 limone

1 cucchiaio abbondante di miele

Timo fresco q.b-

Farina di mandorle q.b.

Preparazione

In una ciotola capiente sbattete le uova assieme al miele e unite a filo il latte, sempre mescolando. Aggiungete anche la scorza grattugiata e la polpa del limone, la farina e il lievito setacciati, incorporando bene gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Distribuite l’impasto all’interno dei vostri stampi, oliati e infarinati, e cuocete in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti, facendo infine la prova dello stecchino per verificare la cottura. Quando saranno tiepidi, sfornateli e teneteli da parte. Nel frattempo dedicatevi alla decorazione. Tagliate il limone a fette e fatelo caramellare in padella assieme al miele e al timo, fino a che non sarà morbido e dorato. A parte, mescolate la crema e la farina di mandorle fino a ottenere una consistenza piuttosto densa; quindi decorate la superficie del dolce. Terminate con qualche fetta di limone caramellato e servite.

Fabrizio

