Nuovo stadio, convocata commissione congiunta a Empoli

La Presidente della Prima Commissione Permanente del Comune di Empoli, Francesca Peccianti e il Presidente della Terza Commissione Permanente, Jacopo Maccari, annunciano la convocazione di una Commissione Congiunta, che si terrà mercoledì 26 febbraio alle ore 18:15 presso l’Aula del Consiglio Comunale. L’incontro sarà dedicato all’approfondimento dello stato del procedimento relativo al progetto di riqualificazione e ammodernamento dello Stadio Carlo Castellani, un intervento destinato a incidere profondamente sul futuro della città.

"Il progetto del nuovo stadio non è solo una questione sportiva. La sua realizzazione avrà un forte impatto in termini di risorse pubbliche, sviluppo urbanistico, ambiente e tessuto economico locale. Si tratta di un’opera che modificherà l’assetto di un’area strategica della città e che richiede una valutazione chiara e precisa su ogni aspetto del procedimento. Per questo motivo, la Commissione si pone l’obiettivo di garantire trasparenza e approfondimento, affinché amministratori, cittadini e operatori economici possano avere una visione completa delle implicazioni del progetto prima che vengano prese decisioni definitive".

All’ordine del giorno della Commissione congiunta:

• Analisi della Delibera di Giunta n. 4 del 15 gennaio 2025, che definisce l’indirizzo politico amministrativo per la realizzazione dello stadio attraverso partenariato pubblico-privato in forma di project financing.

• Audizione del Sindaco, dell’Assessore Laura Mannucci e dell’Ing. Roberta Scardigli, dirigente comunale responsabile del procedimento, per un aggiornamento dettagliato sullo stato del progetto e sulle fasi successive.

"Il nuovo Stadio Castellani non è solo un impianto sportivo, ma una struttura che influirà sull’equilibrio economico e sociale di Empoli per i prossimi anni. È quindi fondamentale che ogni aspetto venga discusso con la massima attenzione, per evitare criticità e garantire che le scelte adottate siano sostenibili e vantaggiose per l’intera comunità. Per questo motivo, invitiamo i cittadini e la stampa a partecipare e seguire i lavori della Commissione, affinché il dibattito sia il più ampio e informato possibile. Le decisioni che verranno prese in questo percorso avranno conseguenze che andranno ben oltre il calcio, toccando il futuro di Empoli nella sua interezza".

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate