Forte grandinata nell'Empolese, si imbiancano le strade

Forte grandinata a Empoli e nelle zone limitrofe, tra l'Empolese Valdelsa e la Zona del Cuoio. Si sono registrati alcuni disagi ma per adesso non si hanno notizie di danni né a Empoli né nelle città vicine.

Verso le 18 a Empoli così come a San Miniato o Montelupo, nell'area tra l'Empolese e il Cuoio, oltre a un nubifragio è arrivata anche la grandine. Le strade si sono imbiancate e qualcuno sui social ha pure scritto che sembrava neve, anche se in realtà dopo pochi minuti la traccia della grandine è rimasta solo ai lati di alcune strade.

Il traffico ha avuto un po' di ripercussioni e ci sono stati alcuni disagi per chi stava viaggiando nell'ora di punta. La situazione è tornata alla normalità in pochi minuti anche se in serata continua a piovere.

