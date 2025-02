Gatti trovati morti in un tombino a Carmignano, l'Aidaa mette una taglia

Sulla vicenda dei tre gatti uccisi e gettati in un tombino a Carmignano, in provincia di Prato, interviene l'Aidaa, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, che ha proposto una ricompensa di 1000 euro "a chiunque sia in grado con la sua testimonianza rilasciata alle forze dell'ordine secondo le modalità di legge di far individuare, denunciare e condannare in via definitiva i responsabili di tale gesto orrendo e criminale". Per l'Aidaa inoltre lo stato in cui sono stati scoperti i corpi degli animali "può voler dire diverse cose, o una vendetta o un gesto dimostrativo ma non escludiamo a priori le piste dei riti esoterici".

Il caso del ritrovamento senza vita dei gatti Sam, Dante e Ugo era stato sollevato nei giorni scorsi dalla Lav. La scomparsa era stata denunciata oltre due mesi fa dalle loro famiglie. Poi la terribile scoperta all'interno di un pozzetto idraulico in circostanze, spiegano dalla Lega Anti Vivisezione, che suggeriscono un tentativo di occultamento post-mortem.

Gli esami anatomo-patologici effettuati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana hanno rivelato che la morte dei felini è stata causata da gravi traumi, compatibili con percosse violente. "La data della morte coincide con il periodo dello smarrimento dei gatti e rafforza la tesi di un'azione crudele e deliberata" ha aggiunto la Lav che ha dichiarato di costituirsi parte civile nel processo e impegnarsi a sostenere le famiglie dei gatti uccisi, "offrendo assistenza legale completa per perseguire chiunque sia responsabile di questi atti barbarici. Non ci fermeremo fino a che giustizia non sarà fatta". Infine l'appello a "chiunque abbia informazioni che possano aiutare nelle indagini di farsi avanti e contribuire a fare luce su questa terribile tragedia" e la richiesta di "una legge davvero efficace contro la violenza sugli animali".

Notizie correlate