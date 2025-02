Giudice di pace, il Comune di San Miniato: "Nessun provvedimento unilaterale"

"Non esiste alcun provvedimento unilaterale di chiusura del Giudice di pace di San Miniato". Il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, dopo le parole della presidente del tribunale di Pisa e coordinatrice degli uffici del Giudice di pace Beatrice Dani, fa chiarezza sul futuro dell'ufficio di Piazza Bonaparte.

"Smentisco nella maniera più assoluta che la Polizia Municipale di San Miniato abbia dato indicazione di rivolgersi al Giudice di pace di Pontedera perché quello di San Miniato sarebbe chiuso, in primis perché non rientra nelle competenze dei nostri agenti dare simili informazioni e poi perché si tratta di una notizia che non risponde a verità - spiega ancora il sindaco -. È vero che è in corso un'interlocuzione con il Tribunale e l'amministrazione per rimodulare l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio del Giudice di pace di San Miniato, interlocuzione in corso in questi giorni, che ha dato esiti positivi e che deve essere ancora perfezionato".

Ancora Giglioli: "La realtà dei fatti, quindi, è diversa: l'ufficio del Giudice di pace di San Miniato è aperto e in funzione regolarmente, non esiste nessun provvedimento unilaterale di chiusura; in un futuro prossimo sarà ridotto l'orario per esigenze di servizio dei dipendenti comunali attualmente impiegati e in virtù dell'entrata in vigore del processo telematico civile che comporta un minor afflusso di persone, come concordato con la presidente stessa, una situazione in evoluzione, che stiamo gestendo insieme, senza bisogno di fughe in avanti che causano solo confusione nell'utenza".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa