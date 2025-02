Gruppo aggredisce e rapina un 55enne, arrestato un uomo

L'8 febbraio a Prato, i Carabinieri del 6° Battaglione "Toscana" hanno arrestato un 21enne pakistano sorpreso mentre, con altri 4-5 complici, aggrediva e rapinava un cittadino cinese di 55 anni nei giardini di via Karl Marx. La vittima, bloccata mentre era in bicicletta, è stata colpita con calci e pugni.

All’arrivo dei militari, il gruppo è fuggito, ma uno degli aggressori è stato inseguito e fermato in via della Romita con il portafogli rubato, contenente oltre 1.600 euro, poi restituito al proprietario. Il giovane è stato arrestato per concorso in rapina e condotto nel carcere di Prato.

Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di dimora notturno. Il procedimento penale è ancora in corso.