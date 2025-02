In ginocchio su sale e picchiati, coppia arrestata per maltrattamenti sui figli

A Montecatini Terme una coppia ucraina è stata arrestata per ripetuti maltrattamenti sui sei figli, di età compresa tra 2 e 15 anni. I bambini subivano offese, percosse e punizioni estreme, come restare per ore in ginocchio sul sale grosso con le braccia alzate.

La denuncia è partita dalla figlia maggiore, che è riuscita a fuggire e ha informato i servizi sociali. La polizia ha installato telecamere nascoste nell’abitazione, confermando le violenze, tra cui un episodio in cui uno dei figli sarebbe stato ferito a una gamba con un coltello.

La madre, 36 anni, sarebbe stata la principale responsabile delle punizioni, ma anche il padre avrebbe avuto un ruolo attivo nei maltrattamenti.