l 'Mercatale in Empoli', una vetrina di qualità dei prodotti agricoli locali 

Eccellenze e freschezza dei prodotti di qualità in bella mostra sui banchi del “Mercatale in Empoli”. Appuntamento ormai fisso del sabato mattina in via Bisarnella a due passi dal centro cittadino. Frutta, verdura, carni, formaggi, tutto all’insegna della genuinità.

Per chi non fosse ancora stato al ‘Mercatale’ ecco che cosa troverà sabato 15 febbraio 2025: il parmigiano, della cooperativa casearia del Frignano di Pavullo Nel Frignano (MO), i kiwi dell’azienda agricola di Maria Pratelli di Signa, le arance dell’azienda agricola Pino Mariella con gli agrumi da Tursi; salumi, carne di vitello, di maiale, pollo, coniglio, sughi artigianali della macelleria da Marco. E poi, il chianti classico di San Pierino che porterà anche l’olio extravergine di oliva, il miele dell’azienda agricola fattoria Fiore San Miniato, l’azienda agricola Marco Scarselli con frutta e verdura di Fucecchio; Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di semolato di grano duro, trafilata al bronzo, perfetta per abbracciare ogni tipo di sugo.

Infine, l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con i suoi formaggi e salumi e poi La Contadina che porterà i formaggi caprini; il forno Romolino con pane di grani antichi e prodotti da forno con farine toscane e le verdure di stagione dell’azienda agricola Luigina d’Ercole.

