La giornata nazionale 'M’Illumino di Meno' apre il nuovo cartellone di iniziative 'Due stagioni per l’ambiente'

Quando si parla di ambiente, nessuno si sente arrivato. Tutt’altro. Abitudini da modificare, renderle più sostenibili, piccoli gesti da compiere nella quotidianità, nuove sfide, impegnarsi di più, continuare a sensibilizzare partendo dai più piccoli, sono soltanto esempi di buone pratiche che possono fare la differenza.

L’amministrazione comunale, l’ufficio ambiente, insieme a tante associazioni del territorio anche quest’anno promuovono un cartellone di iniziative e attività aperte alla comunità, per tutte le età: torna “Due stagioni per l’ambiente”. Dopo il successo della rassegna ‘Un Autunno per l’ambiente’ ecco le nuove ‘stagioni’ che porteranno eventi sul territorio, da febbraio a giugno 2025, il cui intento è coinvolgere grandi e piccoli non solo per ‘fare’ ma per migliorare la qualità della vita nella nostra città.

Ad accendere la nuova programmazione, sarà la “Giornata nazionale del risparmio e energetico e degli stili di vita sostenibili M’Illumino di Meno’, XXI edizione, promossa da Caterpillar di Radio Rai2, che quest’anno si terrà dal 16 al 21 febbraio 2025. I temi: iniziative sicuramente sul risparmio energetico anche quelle legate all’impatto ambientale determinato dal fast fashion, dovuto alla produzione veloce e poco sostenibile dei vestiti con eccessivo consumo di risorse naturale e produzione dei rifiuti.

L’INVITO DEL COMUNE - Nella giornata del 16 febbraio, dalle 20 alle 20.10, l’assessora alla Transizione ecologica del Comune di Empoli, Laura Mannucci, invita la cittadinanza a spegnere le luci di casa realizzando un vero ‘flash off mob’ e sarà spenta anche l’illuminazione del monumento di piazza della Vittoria.

“Per M'illumino di Meno quest'anno vogliamo lanciare ai cittadini una proposta - spiega l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci -. Chiediamo di spegnere le luci di casa domenica 16 febbraio dalle 20 alle 20.10. Facciamo buio per accendere la consapevolezza. Sono orgogliosa di tutte le iniziative che, insieme alle associazioni che lavorano in maniera egregia sul territorio, abbiamo calendarizzato per questo inverno e la primavera Molte occasioni per i nostri cittadini per scoprire la nostra città sotto diversi punti di vista.”

PROGRAMMA INVERNO

16 FEBBRAIO

M’ILLUMINO DI MENO – XXI Edizione – Caterpillar

Giornata nazionale per il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili

22-23 FEBBRAIO dalle 10 alle 19

Palazzo delle Esposizioni

42° FESTA DEL CANE BASTARDINO

In collaborazione con Associazione Arca

Iniziativa aperta a tutti

Facebook.com/canilearcaempoli

2 MARZO dalle 10 alle 12

GIORNATA MONDIALE DELLA FAUNA SELVATICA

“Visita a tema nell’area naturale protetta di Arnovecchio”

In collaborazione con Legambiente su prenotazione oasidiarnovecchio@gmail.com

15-16 MARZO dalle 15 alle 17

OPEN WEEK-END GATTILE

Porta un piccolo dono di cibo per i nostri amici felini per partecipare all’iniziativa.

La giornata vedrà la presenza di un veterinario

Aristogattiempoli.org

18 MARZO

GIORNATA MONDIALE DEL RICICLAGGIO

“Visita agli impianti di riciclaggio”

Iniziativa con le scuole superiori in collaborazione con Alia

Aliaserviziambientali.it

PROGRAMMA PRIMAVERA

5 APRILE dalle 10 alle 12

Piazza della Vittoria

CAMMIN PULENDO – I SABATO DEL DECORO

Iniziativa di micro-pulizia della città con Fondazione Angeli del Bello onlus

Per conoscere le altre iniziative www.angelidelbello.org

6 APRILE dalle 10 alle 12

PRIMAVERA È NELL’ARIA...

“Visita a tema nell’area naturale protetta di Arnovecchio”

In collaborazione con Legambiente su prenotazione oasidiarnovecchio@gmail.com

12 APRILE dalle 9 alle 12.30

La Vela M. Hack di Avane

REBOOT PARTY

“Come dare una nuova vita al tuo PC (invece di buttarlo)“

In collaborazione con Associazione Golem

Iniziativa aperta a tutti su prenotazione info@golem.linux.it

4 MAGGIO dalle 10 alle 12

BIRDWATCHING PRIMAVERILE E ORCHIDEE SELVATICHE

“Visita a tema nell’area naturale protetta di Arnovecchio”

In collaborazione con Legambiente su prenotazione oasidiarnovecchio@gmail.com

10-11 MAGGIO dalle 15 alle 17

OPEN WEEK-END GATTILE

Porta un piccolo dono di cibo per i nostri amici felini per partecipare all’iniziativa.

La giornata vedrà la presenza di un veterinario

Aristogattiempoli.org

18 MAGGIO dalle 17 alle 19

OPEN DAY CANILE

In collaborazione con Associazione Arca

Iniziativa aperta a tutti

1 GIUGNO dalle 9 alle 11

SUONI E COLORI: UCCELLI E FIORI DI STAGIONE

“Visita a tema nell’area naturale protetta di Arnovecchio”

In collaborazione con Legambiente su prenotazione oasidiarnovecchio@gmail.com

PROMOTORI DELL’EVENTO – Comune di Empoli in collaborazione con associazione Legambiente Empolese Valdelsa, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Golem, fondazione Angeli del Bello. M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa