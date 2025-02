“L’Elisir d’amore” a Il Momento, prosegue la prevendita dei biglietti

Proseguono le prevendite dei biglietti per assistere a “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti. Il melodramma giocoso in due atti su libretto di Felice Romani andrà in scena sabato 22 febbraio 2025 alle 21 al teatro Il Momento, in via del Giglio 59 a Empoli, a cura dell'associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli e con il contributo del Ministero della cultura.

Il costo dei biglietti è 15 euro intero e 10 euro ridotto per Over 65 e Under 18. Ingresso gratuito per persone con disabilità e Under 12. I biglietti, acquistabili anche in biglietteria il giorno dell'evento, sono disponibili in prevendita su www.ciaotickets.com al link https://shorturl.at/6tdVQ e alla Libreria Rinascita in via Ridolfi 53 a Empoli. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@associazioneilcontrappunto.com o chiamare il 338 1065260.

A portare in scena l’opera più rappresentata di Donizetti saranno Vittoria Brugnolo (Adina), Filippo Pina Castiglioni (Nemorino), Lorenzo Martinuzzi (Belcore), Carlo Morini (Dulcamara) e Anna Capoferri (Giannetta). Con loro il Coro Il Contrappunto, Nicoletta Cantini al clavicembalo e l'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, nata in occasione del centenario della morte del celebre compositore da un protocollo d’intesa fra l’associazione Il Contrappunto e il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Maestro direttore e concertatore sarà Damiano Tognetti, presidente e direttore artistico de Il Contrappunto, associazione fondata dal Maestro Andrea Mura. La regia è a cura di Franco Spina, le scene sono di Giacomo Callari mentre le realizzazioni sartoriali de Il Chiacchierino Costumi.

“Portiamo in scena un Elisir d’amore che vuole rievocare Renoir attraverso uno spot di Jean-Paul Gaultier diretto da Wes Anderson, in una cornice optical bianca e blu. Scenografia e costumi a righe, come in una grafica degli anni Sessanta, a voler suggerire lo stato di ebbrezza amorosa del filtro magico - si legge nella nota di regia di Franco Spina - Lo spettacolo è ambientato in un una marina, agorà della quiete sotto la caligine estiva e delle micro-storie salottiere e frivole della spiaggia affollata, con un coro apatico alle turbe d'amore di Nemorino, giovane dalla grazia deliziosa ma petulante, per la bella Adina, Locandiera 2.0, gestrice del chiosco e ‘ristoratrice’ di cuori. È Dulcamara, vero deus ex machina dell'opera, con i suoi prodigiosi Elisir a innescare l'azione e a dar vita a smaniosi desideri e intraprendenze amorose, rivelandoci, attraverso il bluff, l'inganno delle vane aspettative e il potere delle tenaci attese. È così che Adina, alla fine, non resiste all'amore puro che le dedica quello che, vogliamo immaginare, sia stato il suo camarade de jeux nelle loro stagioni. Un'opera che, come una cotta estiva, ci insegna come trovare il vero amore, spesso talmente vicino da non accorgercene”.

Domenica 23 febbraio 2025, alle 16, “L’Elisir d’amore” andrà invece in scena al teatro Giuseppe Verdi a Casciana Terme (info e prenotazioni https://shorturl.at/ZTy7m) fra gli eventi della stagione teatrale 2024/25 a cura dell’Associazione Internazionale di Teatro Guascone.

