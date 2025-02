L’Hub for Young è aperto! Ecco i nuovi orari

Ascolto, orientamento, formazione, esperienze, lavoro, opportunità a portata di ‘Hub’: lo sportello per i giovani ‘Hub for Young’, in piazza del Popolo, 17 a Empoli, è aperto e vi aspetta con un nuovo orario.

Lo sportello sarà aperto il lunedì dalle 10 alle 13 e il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30.

'Hub for Young' è il nuovo sportello informativo del Comune di Empoli rivolto alle giovani generazioni. Uno spazio informale di ascolto dove i giovani possono esprimere i loro bisogni e ricevere aiuto per orientarsi negli studi, nella formazione e nel mondo del lavoro.

Per informazioni: www.hubforyoung.it , info@hubforyoung.it, 0571 757126.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

