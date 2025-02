Mercato di Forte dei Marmi a Empoli, l'assessore: "Ampliamo gli appuntamenti"

Dopo il comunicato delle associazioni di categoria in merito al calendario annuale degli eventi su area pubblica 2025 a Empoli, l'assessore al Commercio e alle Attività Produttive Adolfo Bellucci prende la parola. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Il calendario degli eventi programmati introduce una novità che non va a scalzare o rimuovere nessuna delle iniziative che storicamente fanno parte degli appuntamenti stagionali del commercio ambulante. L'elemento di novità del Mercato di Forte dei Marmi rispecchia la volontà dell'amministrazione di ampliare gli appuntamenti su piazza, in un calendario già fitto di eventi (anche culturali) come nella parte primaverile. L'amministrazione ha grande rispetto degli ambulanti che lavorano su tutti i fronti, dal mercato settimanale agli appuntamenti speciali, e delle associazioni di categoria che li rappresentano. È con loro che parliamo per il bene di tutta Empoli, è per Empoli che lavoriamo sostenendo il commercio".