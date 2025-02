Omicidio in centro a Pisa, uno degli arrestati evade ripetutamente dai domiciliari e finisce in carcere

Ieri, i carabinieri di Pisa hanno arrestato un 21enne extracomunitario coinvolto nella rissa mortale del 5 gennaio 2024, che ha causato la morte di un tunisino di 27 anni. L'arresto è stato eseguito in seguito all'aggravamento delle misure cautelari, a causa delle violazioni ripetute del divieto di dimora da parte del giovane. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dalla Procura di Pisa per evitare il rischio di fuga o inquinamento delle prove.

