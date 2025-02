Una raccolta fondi per operare e aiutare Gino, cane di Empoli

Una raccolta fondi per Gino. Protagonista è un cane di cinque anni di Empoli, per il quale è stato avviato un crowdfunding su PayPal per il quale si stanno già sfiorando i duemila euro. L'obiettivo è farlo tornare felice dopo una brutta caduta, dargli una vita dignitosa e le cure necessarie.

Gino è rimasto paralizzato nella parte posteriore in seguito a una caduta che gli ha caudato una lussazione vertebrale con grave dislocazione T11-T12. Per operarlo e stabilizzare la colonna, ma anche per tutte le spese pre e soprattutto post operatorie (fisioterapia compresa), la padrona Ilaria aha chiesto aiuto alle persone "affinché Gino possa avere il meglio delle cure e poter tornare a correre felice con il carrellino".

La raccolta fondi è iniziata su PayPal ed è attiva a questo link. L'obiettivo è di 10mila euro, per il cagnolone è stata pure avviata una pagina Facebook dal nome "Tutti insieme per Gino".