"Tagliati i parcheggi per il cantiere del teatro": la protesta di Carriero (FdI)

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Empoli porta in Consiglio Comunale una questione "che sta creando gravi disagi ai lavoratori delle zone limitrofe al centro storico: la drastica riduzione dei parcheggi a seguito dell’avvio del cantiere del Teatro “Il Ferruccio”". L’interrogazione, che verrà discussa nella seduta del 20 febbraio prossimo, è stata depositata dal Capogruppo di Fratelli d’Italia Cosimo Carriero, insieme ai consiglieri Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano.

“La situazione che ci è stata segnalata direttamente dai lavoratori delle zone limitrofe del centro, è inaccettabile – afferma Cosimo Carriero –. L’eliminazione di numerosi posti auto nel parcheggio dietro il Palazzo delle Esposizioni, tra Piazza Guido Guerra, il parcheggio alberato e Viale Petrarca, ha messo in difficoltà chi ogni giorno si reca a lavorare in piazza Matteotti e nelle zone limitrofe.”.

Fratelli d’Italia evidenzia come il problema non sia solo legato alla quantità di posti auto disponibili, ma anche alla scarsa qualità delle alternative proposte dall’amministrazione comunale. “Il parcheggio della Pineta, che potrebbe rappresentare una soluzione temporanea, è in condizioni disastrose: il manto stradale è danneggiato dalle radici degli alberi, rendendo la sosta difficoltosa e pericolosa per i veicoli. In più, i posti disponibili non sono nemmeno lontanamente sufficienti a coprire il fabbisogno di chi ogni giorno lavora in centro. Il Comune rilascia pochissimi tagliandi mensili per la sosta nei parcheggi blu e per ottenerli si devono pagare cifre che, per chi lavora, rappresentano un’ulteriore spesa. Quindi la combo assenza di parcheggi e assenza di tagliandi sufficienti e poco economici, crea un grave disagio. Il giovedì chiaramente, giorno del mercato, la situazione è quasi surreale, trovare un parcheggio diventa praticamente impossibile”.

L’interrogazione depositata e che verrà presentata il 20 febbraio chiede al Sindaco e alla Giunta se siano consapevoli del disagio che stanno vivendo i lavoratori e quali soluzioni intendano adottare per mitigare il problema, sia nel breve che nel lungo periodo. “Non possiamo accettare che i lavoratori vengano lasciati soli ad affrontare una difficoltà che l’Amministrazione avrebbe dovuto prevedere e risolvere per tempo. Il nostro compito è quello di stare vicino ai cittadini nei piccoli ma grandi problemi di tutti i giorni, quelli che troppo spesso, dal Palazzo Comunale, non vengono nemmeno notati” conclude Carriero.

Fratelli d’Italia Empoli chiede risposte chiare e misure concrete: "l’Amministrazione ha intenzione di incrementare i permessi per la sosta nei “posti blu”? Verranno individuate nuove aree di parcheggio temporaneo? E, soprattutto, la riduzione degli stalli è una condizione provvisoria legata alla durata del cantiere o sarà definitiva? Per i Consiglieri dei banchi dell’opposizione queste domande non possono restare senza risposta: i lavoratori delle zone limitrofe al centro meritano rispetto e soluzioni immediate."

Fonte: Ufficio stampa