Partenza dei Volontari della Libertà, modifiche temporanee a sosta e transito in alcune vie e piazze

In occasione delle celebrazioni dell’Ottantesimo anniversario della partenza dei Volontari del Corpo Volontari della Libertà (evento al link https://shorturl.at/AP0C7 ), domenica 16 febbraio 2025 a Empoli si svolgerà fra le altre iniziative anche il corteo commemorativo che attraverserà le principali strade e piazze della città. Pertanto sono stati adottati alcuni provvedimenti temporanei di viabilità.

PERCORSO DEL CORTEO – Partenza dal palazzo delle Esposizioni, piazza Guido Guerra, Largo Gino Ragionieri (deposizione di un mazzo di fiori), si proseguirà in via Cosimo Ridolfi, via del Giglio, piazza della Vittoria (deposizione di una corona), via Roma, via Giuseppe del Papa, via Francesco Ferrucci, piazza XXIV Luglio (deposizione della seconda corona), via Cavour, via Leonardo da Vinci, via dei Neri e piazza del Popolo (deposizione della terza corona).

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA’ – Domenica 16 febbraio 2025, in piazza Guido Guerra, parcheggio a pagamento antistante il palazzo delle Esposizioni, nella fila di stalli parallela al retro del Palazzo e negli stalli adiacenti in area nord-est, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle 7 alle 13 eccetto gli autorizzati che partecipano alla manifestazione; in piazza XXIV Luglio, tutta, divieto di transito di tutti i veicoli, dalle 10.30 alle 13 e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle 7 alle 13; in piazza del Popolo, intera piazza compreso rastrelliere, divieto di transito di tutti i veicoli, dalle 10.30 alle 13 e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle 7 alle 13; in via Cavour, nel tratto compreso tra piazza XXIV Luglio e via Leonardo da Vinci, sospensione della circolazione per consentire il passaggio del corteo dalle 10.30 alle 13; via Leonardo da Vinci, all’intersezione con via Verdi, per la direzione verso via Cavour, sospensione della circolazione per consentire il passaggio del corteo dalle 10.30 alle 13.

Le disposizioni temporanee proseguono in via Roma, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Giuseppe del Papa e piazza della Vittoria, sospensione della circolazione per consentire il passaggio del corteo dalle 10.30 alle 13; piazza della Vittoria, all’intersezione con via Tinto da Battifolle, divieto di transito e direzione obbligatoria a sx per tutti i veicoli, dalle 10.30 alle 13; via dei Neri, all’intersezione con via Leonardo da Vinci, divieto di transito e direzione obbligatoria a dx per tutti i veicoli, dalle 10.30 alle 13; nel parcheggio della scuola primaria Pozzale, in via del Sottopoggio per San Donato, tutta, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle 8 alle 14 eccetto gli

autorizzati che partecipano alla manifestazione.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

I provvedimenti non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.