Percosse, minacce e umiliazioni alla compagna: denunciato 38enne per maltrattamenti

I Carabinieri di Santa Maria a Monte hanno denunciato un uomo di 38 anni per maltrattamenti in famiglia. L'indagine è scattata dopo la denuncia della sua ex compagna, presentata il 10 febbraio, che ha rivelato episodi di violenza fisica e psicologica che si erano verificati tra agosto e ottobre 2024. L'uomo, sotto l'effetto dell'alcol, abusava della compagna con percosse, minacce e umiliazioni, cercando di controllarne la libertà. La vittima, supportata dal centro antiviolenza Frida di San Miniato, ha trovato il coraggio di raccontare gli abusi. La donna, che si era trasferita dai genitori e aveva interrotto i contatti con l'ex, ha rifiutato una struttura protetta. L'operazione evidenzia l'importanza della collaborazione tra forze dell'ordine e centri antiviolenza nel contrastare la violenza di genere. Il procedimento è in corso e l'uomo è considerato presunto innocente fino a una sentenza definitiva.

