Si sgretola il ciglione in piazza Dante, Lega: "Gestione senza visione"

Nelle ultime ore il centro storico di San Miniato è stato nuovamente sfregiato da un altro movimento franoso, che al momento è uno scivolamento del terreno ma che potrebbe trasformasi in un’altra pericolosa frana qualora la pioggia dovesse perseverare. Sta sgretolandosi il ciglione che fiancheggia il parcheggio di Piazza Dante. Al momento la zona è stata transennata e la strada sovrastante è stata vietata al transito della auto, ma considerato il punto nevralgico dell’area interessata e la costante e numerosa frequantazione della zona il rischio di un incidente è reale.

Caso fortuito ? Può darsi, ma è anche vero che quell’area denominata viale della Rimembranza recentemente è stata oggetto di intensi lavori che si sono prolungati per mesi per realizzare opere di protezione stradalee e marciapiede pedonale per la valorizzazione e una migliore fruizione ambientale del centro storico, con un spesa di quasi 400 mila euro sborsati dall’Europa nell’ambito del PNRR.

Ci chiediamo se era proprio così difficile pensare che data la pendenza del crinale uno smottamento del ciglione non era un evento impossibile e considerato che l’area era oggetto di un importante intervento di bonifica non sarebbe stato inutile pensare un po' più in grande e riservare una parte delle risorse disponibili al rafforzamento di un terreno evidentemente fragile .

Ancora una volta si conferma una gestione semplicistica e senza alcuna visione della cosa pubblica.

Lega San Miniato

Notizie correlate