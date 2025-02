Pronto Badante e Servizi per gli anziani, incontro pubblico per saperne di più a Empoli

Quali sono i servizi a disposizione degli anziani che si trovano per la prima volta ad affrontare una condizione di fragilità o magari di non autosufficienza? Per saperne di più non rimane che partecipare all’incontro pubblico in programma martedì 18 febbraio (ore 16.30) presso la Saletta Soci Coop di Empoli (via Mamante 44).

Alla serata, che è promossa dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa in collaborazione con la Cooperativa SintesiMinerva, interverranno tra gli altri la Presidente della Società della Salute, Francesca Giannì, il Sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, il Direttore della SdS, Franco Doni, la Presidente della sezione soci Coop di Empoli, Francesca Martini

Saranno affrontate, in particolare, le novità contenute nella guida aggiornata del progetto “Pronto Badante”, una brochure di agevole lettura che illustra in maniera dettagliata tutti i servizi di cui possono usufruire gli anziani con almeno 65 anni residenti nell’area Empolese, Valdarno e Valdelsa. Ad esempio, servizi e contributi per anziani non autosufficienti, contributi per assistenti familiari e Care Giver, assistenza domiciliare e fornitura di ausili; assistenza infermieristica, farmaceutica, ospedaliera e così via.

All’incontro di martedì 18 febbraio interverranno anche Cristina Dragonetti (Presidente SintesiMinerva), Denise Gagliardi (Servizio Sociale Società della Salute EVV), Elena Gazzarri (Riabilitazione Asl Toscana Centro), Massimiliano Lo Presti (Infermiere coordinatore empolese) Francesco Conforti (Medico coordinatore), Andreina Cipolla (Servizio Sociale Area Anziani), Chiara Tozzi (Segretaria SPI CGIL Firenze), Regina Canapè (Presidente AIMA zona EVVI).

Al momento dell’iscrizione alla serata, i cittadini presenti potranno esprimere una preferenza sul tema di cui desiderano avere maggiori informazioni e approfondimenti, con la finalità di programmare eventi futuri e rispondere ai bisogni della comunità

Come si ricorderà, il progetto regionale “Pronto Badante” mette a disposizione anche un numero unico regionale 055 4383000 (attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19:30 e il sabato dalle 8 alle 15) da cui risponde un operatore autorizzato che è in grado di informare e orientare la famiglia e la persona anziana sui servizi territoriali e sugli adempimenti amministrativi necessari. Qualora ricorrano le condizioni, l’operatore fornisce anche supporto e accompagnamento della persona anziana e/o della famiglia nel primo accesso allo sportello del Punto Insieme, quale luogo di accesso ai servizi ed alle prestazioni in favore delle persone che non sono più in grado di provvedere autonomamente alle necessità di tutti i giorni. Fra gli obiettivi generali del progetto “Pronto Badante”, figura quello di avvicinare e far conoscere alla cittadinanza i servizi che sono presenti nel territorio.

