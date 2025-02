Rapina in una gioielleria a Ponsacco, ladri fuggono su un'auto poi data alle fiamme

Rapina questa mattina in una gioielleria a Ponsacco. I ladri, tre, dopo il colpo sono fuggiti a bordo di un'auto ritrovata bruciata a pochi km di distanza. Riserbo sulle indagini in corso dei carabinieri, con accertamenti anche sul veicolo, per risalire agli autori della rapina.

Il bottino portato via ammonterebbe a diverse migliaia di euro, tra monili in oro e preziosi. Secondo quanto ricostruito uno dei malviventi si è finto cliente suonando al campanello della gioielleria e, nel momento in cui si è aperta la porta, si sono introdotti anche gli altri due uomini con il volto travisato e armati di pistola. All'interno del negozio la sorella del titolare, minacciata dai tre che le hanno bloccato le mani con delle fascette di plastica, svuotando la cassaforte in quel momento aperta. A mettere in fuga i banditi il titolare, che si trovava sul retro del negozio ed è uscito all'esterno da un ingresso secondario iniziando ad urlare. I tre sono scappati con l'auto, poi data alle fiamme. Secondo le testimonianze si trattava di italiani dall'accento meridionale.

Notizie correlate