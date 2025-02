Recuperato un monopattino rubato e denunciato un 19enne

I Carabinieri di Pontedera hanno denunciato un 19enne per ricettazione e falsità ideologica. L'indagine è iniziata il 9 febbraio, quando il giovane è fuggito abbandonando un monopattino e un cellulare. Il 10 febbraio, è stata denunciata la perdita della SIM card trovata nel cellulare. L'11 febbraio, un uomo ha riconosciuto il monopattino come suo, rubato il 5 febbraio. Grazie alle immagini delle telecamere, i Carabinieri hanno ricostruito i fatti e identificato il responsabile. Il giovane è stato denunciato per i reati commessi.

