Rifiuti a Poppiano, la segnalazione: "Costanti abbandoni di sacchi anonimi"

I rifiuti urbani diventano un tema caldo in via Poppiano a Montespertoli. A scrivere è un lettore: "Ci ritroviamo a passare per le nostre belle campagne e vedere a bordo strada, costantemente, bidoni dell'immondizia ad ogni ora del giorno, senza senso, senza che nessuno intervenga, né Alia né la municipale".

E ancora: "In via Poppiano inoltre sono praticamente costanti gli abbandoni di sacchi del tutto anonimi che vengono lasciati senza che nessun ispettore faccia il suo dovere, cioè becchi questi delinquenti. Mi chiedo se chi di dovere sia capace solo di portare le tariffe alle stelle oppure magari riesce ad offrire ai cittadini corretti anche un servizio di igiene degno delle tasse che pagano".

"Che senso ha fare una raccolta differenziata oculata, tenere dei bidoni maleodoranti in casa (non tutti hanno un giardino dove tenerli) se poi basterebbe fare un saccone nero anonimo e buttarlo in strada un giorno a caso visto che prima o poi verrà comunque ritirato da Alia?" si chiede il lettore.

La segnalazione è stata inviata anche all municipale, ma, secondo il lettore, senza risposta: "Ci sono bidoni e sacchi nominativi, basterebbe poco per capire chi li lascia fuori per giorni e giorni e ispettori che dovrebbero bloccare quei delinquenti che ne lasciano di anonimi, eppure non si fa nulla. Ci si limita a chiudere una segnalazione effettuata dal cittadino tramite la app di Alia senza poi capire che il problema, solo dopo poche ore, si ripresenterà".

