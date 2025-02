Ruba due bottiglie di champagne da 750 euro

A Forte dei Marmi, una 38enne italiana è stata denunciata per il furto di due bottiglie di champagne dal valore complessivo di 750 euro in un'enoteca di via Barberia, la sera dell'11 gennaio. La donna era accompagnata da un'altra donna, un uomo e un bambino di 11 anni.

Mentre si trovavano nei pressi della cassa, la 38enne ha nascosto le bottiglie sotto il giaccone con l’aiuto della complice ed è uscita dal locale senza farsi notare. L’uomo, invece, è rimasto a pagare il conto per poi raggiungere le due donne all'esterno insieme al bambino.

Le indagini del commissariato di Forte dei Marmi hanno permesso di risalire all'identità della principale responsabile, residente a Torino e già nota alle forze dell'ordine per furti analoghi, sempre con lo stesso modus operandi e prendendo di mira bottiglie di vino di pregio. Sono in corso le identificazioni degli altri due complici, che verranno denunciati per concorso nel furto.

