Scontro auto-moto a Massa, muore un 30enne

A Massa, nella frazione di Romagnano, si è verificato un incidente mortale poco dopo mezzogiorno. Un'auto e una moto si sono scontrate, causando il decesso del motociclista, un uomo di 30 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di Massa, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. La polizia sta effettuando accertamenti per chiarire la dinamica dello scontro.

