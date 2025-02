Trovato il corpo di un uomo in un fosso di campagna, è un 76enne scomparso a Natale

Questa mattina a Massarosa è stato trovato il corpo in un fosso di campagna da un passante che portava fuori il cane. Le prime ipotesi hanno indicato che potesse trattarsi di Nicola Persano, un 76enne di Camaiore, scomparso il 25 dicembre 2024. I carabinieri hanno poi fatto il riconoscimento sul posto. L'anziano indossava gli stessi abiti di quando è sparito. E' stato trovato in un fosso di scolo che costeggia l'autostrada A12, vicino al casello di Camaiore, in un punto non molto visibile

Persano era uscito per una passeggiata e non fece più ritorno a casa. I familiari denunciarono subito la scomparsa e iniziarono le ricerche, che si sono prolungate per diversi giorni. Il figlio aveva anche condiviso quotidianamente su Facebook la foto del padre, chiedendo segnalazioni da chiunque lo avesse visto.

Le ricerche, che coinvolsero anche unità cinofile e l'elicottero Drago, non portarono a nessuna traccia di Persano, e il caso fu trattato anche dalla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?".

Sul luogo del ritrovamento del corpo, sono intervenuti il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Viareggio, Marco Colella, e l'auto medica del 118 Versilia. La famiglia è stata avvisata della scoperta, e al momento sono in corso gli accertamenti per confermare l'identità dell'uomo.

