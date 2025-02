Ubriaco alla guida, condannato il calciatore toscano Daniele Rugani

Daniele Rugani, difensore originario di Lucca, è stato condannato da un giudice di Torino per guida in stato di ebbrezza. Il calciatore, che in passato ha vestito la maglia dell'Empoli, ha subito una condanna a sei mesi di arresto con la condizionale, ha ricevuto una multa da duemila euro, oltre alla revoca della patente e la confisca della sua auto.

Il 21 luglio 2023, che al tempo militava nella Juventus, era stato sottoposto all’alcol test dalla polizia stradale dopo un incidente autonomo, senza conseguenze, avvenuto alle porte di Torino. I valori di alcol nel sangue erano risultati superiori al limite consentito.

Rugani è ancora sotto contratto con la Juventus ma in questa stagione è andato in prestito all'Ajax in Olanda, dove ha trovato come tecnico il corregionale Francesco Farioli.

