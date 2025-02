Empoli, raduno regionale per l'80° anniversario dei volontari della libertà

Si terrà domenica 16 febbraio a partire dalle 9.30 nel salone del palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra a Empoli il raduno regionale per ricordare i volontari della libertà. Quest’anno è l’ottantesimo anniversario della partenza dei 530 volontari che, provenienti dall’empolese, andarono a combattere per liberare l’Italia dal nazifascismo.

Alla cerimonia parteciperà il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, insieme al sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi. Sono previsti gli interventi di Vania Bagni, presidente provinciale dell’Associazione nazionale partigiani di Firenze e dello storico Carmelo Albanese. Le conclusioni sono affidate al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Nel corso della cerimonia si terranno anche le esibizioni dei cori degli istituti comprensivi Empoli Est ed Empoli Ovest.

Alle 11.30 si muoverà un corteo che percorrerà strade di Empoli per deporre le corone commemorative. Le tappe saranno largo Gino Ragionieri, piazza della Vittoria, piazza XXIV Luglio e piazza del Popolo. Nell'ultima 'stazione' si terranno i saluti conclusivi del consigliere delegato alla Cultura della Memoria, Raffaele Donati, e di un rappresentante dell'Anpi Empolese Valdelsa. L'evento terminerà con un pranzo riservato alla Casa del Popolo di Pozzale.

Fonte: Regione Toscana

