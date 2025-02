A Castelfiorentino il campionato regionale Uisp di Ginnastica artistica

Una domenica di grandi sfide a Castelfiorentino. Dopodomani – 16 febbraio - al PalaGilardetti si svolgerà infatti il Campionato regionale UISP di Ginnastica artistica, disciplina che solo a Castelfiorentino vanta oltre 150 affiliate e che lo scorso anno ha visto inaugurare un impianto sportivo ad hoc per gli allenamenti.

La scelta del PalaGilardetti (viale Roosevelt) solitamente riservato alle grandi competizioni sportive, non è casuale: all’appuntamento di Domenica sono infatti attese circa 260 partecipanti, provenienti da tutta la Toscana.

Le gare, individuali e a squadre (composte da 4/5 bambine), inizieranno di primo mattino (alle ore 9.00) e proseguiranno ininterrottamente fino alle ore 18.00. La fascia di età delle partecipanti va dagli 8 ai 14/15 anni

Il Campionato è naturalmente aperto al pubblico (ingresso gratuito) che potrà seguire le esibizioni sui vari attrezzi direttamente dalle tribune della struttura.

Occhi puntati sul settore Ginnastica artistica della Polisportiva I’Giglio di Castelfiorentino, che negli ultimi dieci anni è cresciuto in misura considerevole sia come numero che come risultati. Come è avvenuto per Klarisa Ndreu (classe 2011), che al recente Campionato Nazionale svoltosi a Fermo si è piazzata tra le migliori 30 ginnaste d’Italia (domenica Klarisa sarà a Monopoli insieme alle istruttrici Alice Colazilli e Caterina Dani per la prima prova interregionale del Campionato di serie C).

“Siamo felici di accogliere questo appuntamento sportivo – osserva il Vicesindaco con delega allo Sport, Fabio Tinti – a conferma di quanto questa disciplina sia cresciuta all’interno della Polisportiva I’Giglio per merito delle istruttrici e dell’entusiasmo, davvero contagioso, delle allieve che frequentano la nuova struttura. Ospitare il Campionato regionale UISP - conclude Tinti - non è soltanto una certificazione di qualità dei nostri impianti, ma rappresenta altresì un’opportunità e una vetrina preziosa per tutto il nostro territorio”.

