Abc, pomeriggio di lezioni e confronto con 'Camminare insieme'

Un pomeriggio di lezioni pratiche sul campo ma anche di incontro e confronto con lo staff tecnico. E’ stato quello che ha ospitato l’Abc Castelfiorentino mercoledì 12 febbraio, quando al PalaBetti hanno fatto tappa gli istruttori e formatori nazionali Roberta Regis e Maurizio Cremonini per il progetto “Camminare Insieme“, promosso dal Settore Nazionale Minibasket.

I tecnici hanno condotto alcune lezioni pratiche con i gruppi Esordienti 2013, Aquilotti 2014 e Pulcini 2018, confrontandosi di volta in volta con gli istruttori presenti. Al centro degli interventi la funzione educativa e formativa del Minibasket come strumento per la crescita della persona, oltre che del minicestista.

Un’occasione di formazione e accrescimento, non soltanto per gli atleti ma anche e soprattutto per lo staff tecnico,che si inserisce all’interno di un più ampio percorso di attenzione alla crescita del proprio vivaio e della squadra dei propri istruttori, da sempre punto di forza e fiore all’occhiello dell’Abc Castelfiorentino.