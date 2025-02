Abc Solettificio Manetti in casa del Basket Club Serravalle per la prima della seconda fase di B

L’Everest che l’Abc Solettificio Manetti si appresta a scalare porta un nome: salvezza. E il tortuoso sentiero per arrivare alla vetta inizia da Serravalle Scrivia. Domani, sabato 15 febbraio, i ragazzi di Samuele Manetti faranno visita al Basket Club Serravalle per la prima giornata della seconda fase Play-In Out (arbitri Pirazzi di Serravalle Sesia, Franceri di Savona). Una strada tutta in salita e che fin dalla prima palla a due costringerà i gialloblu a ridurre al minimo il margine di errore. All’esordio, infatti, sarà subito scontro diretto per allontanare l’ultima posizione.

Spinta dalle doti tecniche e balistiche delle ali Vittorio Lazzari e Eric Ruiu, e dalla fisicità del centro Maurizio Pavone, la formazione piemontese, peraltro già nota ai gialloblu dalla scorsa stagione, insegue l’Abc a due punti di distanza. Ma quel che più conta adesso per i ragazzi di coach Manetti è guardare a se stessi e trovare la continuità necessaria per girare una volta per tutte l’inerzia della propria stagione.

“Siamo consapevoli della classifica e sappiamo cosa ci giochiamo – commenta l’ala gialloblu Riccardo Azzano -. Adesso inizia un nuovo campionato e ce la metteremo tutta per rimanere in questa categoria. Sappiamo di essere una buona squadra e dobbiamo trovare il modo di dimostrarlo sul campo. A Serravalle sarà una partita difficile perché affronteremo una diretta avversaria per la salvezza. Troveremo una squadra pronta a lottare, che darà tutto fino all’ultimo secondo. Ma noi dovremo essere più agguerriti e più bravi di loro”.

