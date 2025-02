Muore a vent'anni giovane musicista di Marina di Pisa

Una tragica notizia ha colpito Marina di Pisa. A soli ventuno anni è scomparsa Adele Coloretti, venuta a mancare dopo aver contratto il sarcoma di Ewing.

In tanti la stanno ricordando in queste ore sui social come una ragazza che amava il calcio, le moto, il nuoto e che soprattutto era una grande musicista. Aveva frequentato il liceo musicale a Lucca e suonava la sua chitarra anche mentre attendeva nell'ospedale prima di un intervento.

Lascia le due sorelle, i genitori, la famiglia e tutta una comunità che le voleva bene e la stimava. Il funerale sarà sabato 15, giorno del compleanno di Adele Coloretti, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Marina di Pisa alle 15.

