Aggredito col machete alla testa, vigilante all'ospedale in codice giallo

Una guardia giurata di 33 anni è stata colpita alla testa da un uomo di origine magrebina, oggi ad Arezzo, in un supermercato in zona via Guido Monaco, intorno alle 18.30.

L'aggressore è stato subito bloccato dalla polizia, il vigilante trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Donato.

L'aggressione potrebbe essere scaturita da una contestazione fatta dalla guardia giurata all'aggressore, ma la dinamica è ancora da chiarira.

Si tratta del secondo agguato in pochi giorni che avviene nel supermercato situato a vicino alla stazione.

