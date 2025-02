Alluvione Castelfiorentino, arrivano i contributi per chi ha avuto danni alla casa

Arrivano i contributi per chi ha avuto la casa alluvionata. Fino al 17 marzo, infatti, i nuclei familiari che sono stati evacuati in seguito agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (come è avvenuto per Castelfiorentino) hanno l’opportunità di presentare domanda al Comune di residenza per la concessione del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS).

Possono presentare domanda gli interessati che, alla data degli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2024, risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente nell’abitazione che è stata allagata, è franata oppure ha subito danni (in tutto o in parte) in modo da renderla temporaneamente non utilizzabile, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti adottati dalle autorità locali. In tale ambito hanno diritto al contributo i nuclei familiari sgomberati o evacuati dalle proprie abitazioni che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione temporanea (presso amici/familiari/ sistemazione alberghiera, altro);

La domanda deve essere presentata esclusivamente seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A all'ordinanza commissariale 10 del 10 febbraio 2025 e compilando l’annesso Modello A1. Questo il link.

E’ ammessa la presentazione di una sola istanza di richiesta di contributo per nucleo familiare. Essa va compilata con riferimento al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione interessata dall’evento calamitoso.

Sarà compito del Comune, al ricevimento della domanda di contributo, inserire prontamente i dati nella piattaforma FENIX messa a disposizione da Regione Toscana.

Il contributo è concesso nella misura di € 400,00 mensili per il nucleo con un solo componente, € 500 per il nucleo con due componenti, € 700 per il nucleo con tre componenti, € 800 per il nucleo con quattro componenti, € 900 per i nuclei con cinque o più componenti. Il contributo può essere aumentato di € 200,00 mensili per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi di età superiore a 65 anni, portatore di handicap o disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

Per ricevere assistenza nella gestione della procedura e una corretta compilazione della domanda, è sufficiente prendere un appuntamento contattando il numero 0571.686376 (c.materozzi@comune.castelfiorentino.fi.it).

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

