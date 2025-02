Arriva a Empoli Est il Piano Frazioni Quartieri: riqualificazione di verde e illuminazione, ma anche parcheggi e infrastrutture

Più illuminazione a Cortenuova e la valorizzazione del parco dentro le mura di Pontorme; la copertura del bocciodromo di Serravalle e la passerella sull'Arno a Tinaia. Ma anche la volontà di un nuovo campo sportivo per Cortenuova e l'asfaltatura definitiva del grandissimo parcheggio di Serravalle, confidando rispettivamente sui bandi regionali per l'uno e sul progetto di recupero dello stadio per l'altro.

La giunta comunale di Empoli ha fatto tappa alla Casa museo del Pontormo, baricentrico tra le 4 frazioni a Est, nell'ambito del Piano Frazioni e Quartieri. Frazioni in espansione, dal centro storico di Pontorme all'area rurale della Tinaia, passando per zone vitali e in espansione come Serravalle e Cortenuova.

"Ci troviamo di fronte a zone molto diverse - spiega il sindaco Alessio Mantellassi - ed è per questo che l'ascolto è fondamentale. Uno dei grandi temi riguarda il quartiere di Serravalle, al centro del percorso partecipativo per lo stadio e con tante opere compensative per la viabilità e la vivibilità. C'è molto di più e nel piano l'abbiamo indicato. Per Pontorme, Cortenuova e Tinaia il verde e le strade sono al centro, con i nuovi accordi quadro dedicati potremo prendercene cura ancora meglio".

"Abbiamo a che fare con una vastissima area del nostro territorio - spiega l'assessore al Piano per le Frazioni e i Quartieri, Simone Falorni -, che già ha visto notevoli investimenti come la nuova scuola di via Liguria, la bretella di collegamento a Serravalle. In futuro vedrà la riqualificazione dello stadio. È opportuno che assieme alle grandi e grandissime opere sia necessario garantire e mantenere al meglio quello che è il patrimonio comunale tra le aree verdi, le strade, i campi sportivi. L'attenzione dell'amministrazione sarà rivolta in tal senso".

Nei punti di mandato troviamo per Cortenuova il potenziamento dell'illuminazione pubblica, con previsione di interventi nell'anno in corso, così come la lotta all'abbandono dei rifiuti e la valorizzazione dell'area umida di Arnovecchio.

Per Pontorme si chiede di recuperare le aree industriali nel cuore della frazione (in parte già iniziati nel recupero della ex Rosselli, che diventerà un'area residenziale con parcheggi e parco pubblico), programmare per il 2027 un piano per il decoro e la valorizzazione dei vicoli e delle piazze dello storico 'castello', riscoprire la Chiesa di San Michele Arcangelo e Casa Pontormo, ricche di arte e di storia, con una programmazione che parte dal 2025 e arriva fino al 2027.

Per Tinaia, con il progetto Arno Vita Nova verrà realizzata la passerella pedonale sull'Arno verso Limite (inaugurazione prevista per il 2028) mentre sarà valorizzata la terrazza sull'Arno, con l'ipotesi di un'area verde attrezzata.

Veniamo ai temi. Partiamo con il verde pubblico

Nel 2025 per Pontorme si chiede una valorizzazione del parco all'interno delle mura: con l'accordo quadro potranno essere curate in modo più puntuale le piante esistenti, nel 2026 arriveranno nuovi punti luce e qualche telecamera assieme al ripristino di alcuni muretti e parti del camminamento danneggiati.

Dai cittadini arriva la richiesta di uno spazzamento di strade più piccole di Pontorme come via Diacceto e via della Pergola, oltre a inserire anche Tinaia nel piano spazzamento. Il punto sarà da verificare con il gestore Alia.

A Cortenuova sono già stati realizzati i punti luce nell'area verde di via Margotti, nel 2026 verranno sostituite installate due porte da calcetto nell'area giochi.

Per Serravalle è il verde a essere protagonista, con il potenziamento del grande parco. La riqualificazione generale potrà essere programmata per il 2026. Nell'anno in corso invece, dopo l'affidamento del bando per il verde pubblico, potranno essere sistemate piante e siepi nel parco di via Adda così come quelle di viale delle Olimpiadi. Sempre in via Adda saranno sostituite le panchine presenti e aggiunti nuovi punti luce. Tra il 2025 e il 2026 sarà sistemata la pista ciclabile dell'Arno che presenta in alcuni tratti delle lesioni sul tracciato.

Passiamo alle infrastrutture.

Continuerà l'ampliamento del cimitero di Pontorme per 500mila euro come da Piano triennale delle Opere nel 2025, per la struttura attuale la manutenzione sarà programmata per il 2028. Per piazza della Chiesa nel 2026 saranno installati due nuovi punti luce e nel 2027 arriverà un'asfaltatura su via Giro delle Mura Nord e via Guido Monaco all'interno dell'accordo quadro.

Sempre nell'accordo quadro per il 2027 a Cortenuova è programmata la riasfaltatura di via della Chiesa nel tratto tra via Mozza e via Margotti, così come via San Carlo assieme alla nuova segnaletica orizzontale. Per via della Tinaia, nell'omonima frazione, si andrà al 2028.

A Serravalle si parte con un'opera richiesta ai tempi e già eseguita, ossia il rifacimento della copertura del bocciodromo. Nel 2025 nell'area delle strade intitolate ai fiumi (via Po, via Tevere, via Adige) verrà prevista una sistemazione di nuovi punti luce nelle parti retrostanti. Saranno asfaltati quest'anno i marciapiedi di via Adda e via Reno, nel 2026 sarà realizzato uno scivolo per carrozzine sul marciapiede di via Po all'ingresso del parco e nel 2027 è prevista l'asfaltatura definitiva del piazzale al parco di Serravalle (l'amministrazione comunale ha chiesto che venga inserito nell'ambito degli interventi sulla riqualificazione dello stadio, a carico dell'Empoli Fc e del soggetto proponente).

Per Pontorme servirà ripristinare la segnaletica orizzontale per tutta la frazione. Sarà possibile farlo nell'arco del 2025.

Infine per lo sport si chiede la sistemazione del campo sportivo di Cortenuova. Per questo punto, l'amministrazione punta a inserire questi interventi nelle richieste per il Bando Sport che sarà indetto dalla Regione Toscana.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa