Blitz della municipale contro abusivismo, agente ferito a Prato. Sequestrati 100 capi di abbigliamento

A Prato, durante un blitz della polizia municipale al mercato di viale Galileo Galilei, noto per la presenza di venditori abusivi, sono stati sequestrati 100 capi di abbigliamento e accessori (come giubbotti, felpe, scarpe, cinture e cappelli). L'operazione ha visto l'impiego sia di personale in borghese che in divisa, supportato dal reparto motociclisti. Alla vista degli agenti, i venditori hanno cercato di fuggire, raccogliendo rapidamente la merce. Un giovane è stato fermato subito, mentre l'altro ha opposto resistenza, ferendo un agente alla spalla durante la colluttazione.

Entrambi i venditori, privi di documenti, sono stati portati al comando di piazza dei Macelli per l'identificazione e denunciati per commercio abusivo. Oltre alla denuncia, sono stati multati con una sanzione di 5.000 euro ciascuno. Il giovane che ha cercato di scappare dovrà rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.