Call center Pistoia, tavolo in Regione: salvi stipendi e posti di lavoro

Punto di svolta al tavolo regionale di crisi convocato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, sulla vertenza del call center di Pistoia, gestito in Rti da Softlab Next assieme a Tecnocall, per l’ennesimo ritardo nel pagamento degli stipendi ai circa 60 dipendenti, tra cui molte donne.

Dopo settimane di contatti tra Istituzioni (Regione e Comune di Pistoia), organizzazioni sindacali ed Enel Energia, che è il committente, proprio Enel al tavolo di quest’oggi ha comunicato la rescissione del contratto con Softlab Next e la decisione di assegnare direttamente a un nuovo soggetto la gestione del personale (in capo appunto a Softlab Next), con il conseguente passaggio di tutti i dipendenti all’azienda che gestirà il servizio.

Un esito che giunge dopo mesi di tensioni e per una serie di episodi sui quali erano intervenuti a più riprese sia il sindaco Tomasi che Fabiani, consigliere del presidente della Regione Giani.

“Ringrazio lavoratori, organizzazioni sindacali e anche Enel, che ha saputo farsi carico delle ragioni del territorio e si è messa a disposizione con la collaborazione di queste settimane; oggi si pongono le basi per un elemento di stabilità e certezza ai lavoratori” è il commento di Fabiani.

Fonte: Toscana Notizie

