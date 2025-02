Cambia la viabilità a Santa Croce per il Carnevale d'Autore, ecco tutte le info da sapere

In occasione del Carnevale d'Autore a Santa Croce sull'Arno Domenica 16 febbraio, 23 febbraio e 2 marzo 2025, ed eventualmente domenica 9 marzo 2025 per il corso di recupero, la viabilità del centro subirà le seguenti modifiche temporanee.

L'ordinanza del comandante della polizia municipale prevede la chiusura al transito veicolare dalle 9,30 alle 20.

Le vie interssate dalla chiusura straordinaria sono: via Mainardi (tratto compreso tra via Verdi e via Guidi), via Corridoni (nel tratto compreso tra via Guidi e via Verdi), via Verdi (nel tratto compreso tra via Mainardi e Corso Mazzini), via Roma (nel tratto compreso tra via Carducci e piazza Matteotti), piazza Matteotti, via Guidi e via Pipparelli, Viucciola, piazzetta Santa Cristiana, Piazza del Popolo (nel tratto compreso tra via del Bosco e via Mainardi), via Vettori, via Buoni, via Turi, Largo Galilei, via Galilei, via Fratelli Rosselli, Largo Frosini, via Frosini, via Leoni, via Santa Cristiana, via Genovesi, Largo Genovesi.

E' previsto inoltre la chiusura al transito veicolare dalle 14 alle 20 il tratto di via del Bosco compreso tra via XXV Aprile e piazza del Popolo. La cittadinanza è invitata ad osservare la segnaletica temporanea che regola la circolazione e la sosta.

Fonte: Ufficio Stampa - Santa Croce sull'Arno

Notizie correlate